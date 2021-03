Formação em cirurgia torácica do hospital universitário de Coimbra em risco de suspensão

© Pixabay

O colégio de especialidade de cirurgia torácica da Ordem dos Médicos vai propor a suspensão da idoneidade da atividade formativa do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra na área da cirurgia torácica, depois de uma denúncia do Sindicato Independente dos Médicos que revelou que a formação estava a ser assegurada por apenas um médico.

O presidente do colégio da especialidade, José Miranda, visitou o centro e decidiu fazer a proposta de suspensão da idoneidade.

"Nos últimos anos, de uma forma reiterada e sucessiva, não houve abertura da parte do Centro Hospital Universitário de Coimbra de vagas de novos especialistas nem tampouco para os colegas que terminaram o internato complementar de terem a possibilidade de continuarem a trabalhar no serviço. Houve uma sangria constante de saída de médicos recém-especialistas, não está a haver uma estrutura de formação. Ontem, fizemos a nossa visita e, após auscultar as partes, vamos propor a suspensão da idoneidade formativa no Centro Hospital Universitário de Coimbra na área da cirurgia torácica", sustenta, em entrevista à TSF.

José Miranda fala de uma situação grave e sem precedentes: "É uma situação que nunca aconteceu. Estamos a falar de um hospital universitário que é a faculdade de medicina mais antiga do país. Mais uma razão para a nossa incredulidade da forma como deixaram este processo arrastar-se."

O presidente do colégio da especialidade de cirurgia torácica da Ordem dos Médicos espera agora que esta decisão sirva de alerta para a administração dos hospitais da Universidade de Coimbra perceber que tem de contratar mais médicos.

"É preciso que a administração compreenda que isto é um problema e a única forma de eles compreenderem este problema é assumirmos que eles não têm condições para formar médicos internos", defende.

Quanto aos internos que estavam em formação, José Miranda explica que devem ser distribuídos por serviços com capacidade formativa noutras regiões do país.