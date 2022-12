"Forte adesão." Trabalhadores de distribuição e comércio estão este sábado em greve

© Pixabay

Os trabalhadores de distribuição e comércio estão este sábado em greve na véspera de Natal para exigir o encerramento aos domingos e feriados e aumento salarial, segundo o CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal.

"Nesta véspera de Natal, os trabalhadores do comércio vão estar em greve pelo aumento dos salários, condições dignas de trabalho e pela negociação dos Contratos Coletivos de Trabalho sem perda de direitos", refere o CESP, em comunicado, salientando que a precariedade do trabalho e na vida "é a realidade" que assola os trabalhadores deste setor.

Em declarações à TSF, Filipa Costa, do CESP, diz que a greve está a ter impacto, sobretudo, em Lisboa e Setúbal, com uma "forte adesão" e "várias lojas encerradas".

Os trabalhadores do comércio deixam o aviso de que podem avançar para novas greves caso as reivindicações não tenham resposta.

"Nós apresentámos as reivindicações para 2023, é necessário haver um aumento dos salários tendo em conta a inflação, mas também estamos a falar de empresas que têm tido lucros brutais e muitos deles à custa dos baixos salários dos trabalhadores e esta situação não pode continuar, assim como não pode continuar este desrespeito por tudo o que é a organização do tempo de trabalho. Os trabalhadores não podem ser alvo desta gestão por parte das empresas, tem que haver respostas positivas às suas reivindicações", afirma à TSF Filipa Costa.

Com a inflação, "sobretudo em bens essenciais e na energia, que tem feito desvalorizar os já baixos salários de quem trabalha no comércio, estes trabalhadores diariamente colocam as etiquetas com o aumento dos preços, mas não veem aumentos nos recibos de vencimento ao final do mês e leem nos jornais os lucros recorde das empresas", sublinha o sindicato.

O CESP pede ainda, além de aumentos e das negociações dos contratos coletivos de trabalho, a "valorização das carreiras profissionais" e "tempo para a vida pessoal e familiar".

De acordo com o CESP, estão previstas várias concentrações no país, entre elas em Braga, na Praça da República (Arcada), às 10h00, em Lisboa, frente ao Continente Bom dia no Martim Moniz, às 11h00, em Coimbra, na Praça 08 de Maio, também pelas 11h00 e em Matosinhos, junto à Mercadona, com um piquete de greve às 05h30.