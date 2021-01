Fortes rajadas de vento deixam Continente e Açores em alerta nos próximos dias

Em Portugal Continental a agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente de Oeste © Artur Machado / Global Imagens

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou esta sexta-feira para o agravamento, nos próximos dias, do estado do tempo em Portugal Continental e nos Açores, prevendo-se a ocorrência de fortes rajadas de vento e agitação marítima.

Num comunicado divulgado na sua página oficial da Internet, a AMN aponta para um agravamento excecional das condições meteorológicas e de agitação marítima para a costa oeste de Portugal Continental, entre as 18h00 desta sexta-feira e as 12h00 de quarta-feira, dia 03 de fevereiro.

Nos Açores o agravamento das condições meteorológicas e de agitação marítima deverão ocorrer entre as 06h00 de sábado e a madrugada de quarta-feira, dia 03 de fevereiro.

Segundo as previsões da AMN, em Portugal Continental a agitação marítima será caracterizada por "uma ondulação proveniente de Oeste, com uma altura significativa que poderá atingir os oito metros e uma altura máxima de 14 metros, com período médio entre os 14 e os 20 segundos".

Por seu turno, o vento poderá registar uma intensidade média superior a 60 quilómetros hora (60k/h) e rajadas superiores a 90km/h, provenientes do quadrante Oeste e Sudoeste.

Já no arquipélago dos Açores, "a agitação será caracterizada por uma ondulação proveniente de Oeste, com uma altura significativa que poderá atingir os dez metros e uma altura máxima de 16 metros, com período médio entre os 14 e os 20 segundos".

No arquipélago, o vento poderá registar uma intensidade média superior a 80km/h e rajadas superiores a 130km/h, provenientes do quadrante Sudoeste.

"A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha reforçam a recomendação, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, para o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução", pode ler-se na nota.

Nesse sentido, a AMN recomenda um reforço da amarração e vigilância das embarcações atracadas e fundeadas e aconselha-se "a que os marítimos mantenham um estado de vigilância permanente e acompanhem a evolução da situação meteorológica, através dos avisos à navegação e da previsão meteorológica".

"À população em geral, devido ao atual contexto pandémico em que nos encontramos, relembramos que devem permanecer em casa, em segurança, não se expondo desnecessariamente ao risco, pelo que não devem efetuar passeios junto à orla costeira e nas praias, nem praticar atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima, sendo essencial que seja assumida uma postura preventiva", é ainda referido na nota.