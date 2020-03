Fosun e Gestifute oferecem milhares de equipamentos médicos ao Porto

© Roman Baluk/EPA

A Fundação Fosun, em colaboração com mais três empresas, entre elas a Gestifute, doou ao município do Porto 53 mil máscaras, cinco mil testes, 200 óculos de proteção e 200 fatos de proteção, anunciou hoje a autarquia.

Numa nota publicada esta quinta-feira na sua página oficial, a autarquia avança que os equipamentos deverão chegar ao Porto nos próximos dias.

"As cerca de 50 mil máscaras serão entregues pela Câmara do Porto aos hospitais para proteção do pessoal médico", adianta o município

Na nota, a autarquia salienta que a Fosun, um grupo multinacional chinês na área da saúde, "foi contactada pelo Departamento de Relações Exteriores da Câmara de Xangai e logo mostrou a sua disponibilidade para ajudar, através da Câmara do Porto para imediatamente entender as necessidades reais e formular um plano detalhado de doações".

Segundo a autarquia, a cerimónia da doação decorreu, na quarta-feira, em Xangai, cidade chinesa geminada com o Porto.

Já na terça-feira, Jorge Mendes e o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo anunciaram que vão equipar uma ala do Hospital de Santo António, no Porto, para cuidados intensivos, e duas no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN).

Os apoios foram atribuídos diretamente às duas unidades de saúde.

No Hospital de Santo António, "esta unidade vai permitir a abertura de 15 camas de cuidados intensivos, integralmente equipadas com ventiladores, monitores e restante equipamento", indicou o Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP), onde se insere o Santo António.

No caso do CHULN, estes dois espaços, com dez camas cada, terão ventiladores, monitores cardíacos, bombas e seringas infusoras, equipamento essencial na assistência ao doente crítico com Covid-19.

Portugal regista 60 mortes associadas à Covid-19, mais 17 do que na quarta-feira, e 3.544 casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.