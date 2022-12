FPF acolhe quatro famílias desalojadas na Casa dos Atletas

© Gerardo Santos/Global Imagens

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou que acolheu, esta terça-feira, na Casa dos Atletas, quatro famílias de Oeiras que tiveram de ser realojadas após as inundações que assolaram a Grande Lisboa.

Em comunicado, a FPF revela que as famílias são compostas por um total de 15 pessoas, "com crianças e idosos", e que estão agora na unidade hoteleiras que costuma receber as seleções.

A federação comunicou à Câmara Municipal de Oeiras a disponibilidade para auxiliar famílias que precisem de abrigo temporário, tendo sido contactada pelo departamento social da autarquia.