França regista mais 242 mortos devido à doença

Nos hospitais franceses morreram mais 242 pessoas devido à Covid-19, nas últimas 24 horas, elevando assim o total de óbitos no país devido à doença para pelo menos 75.862, anunciaram hoje as autoridades francesas. Também nas últimas 24 horas as autoridades detetaram 24.392 novos casos no país, elevando o total de infeções para 3.177.879 desde o início da pandemia.

O número de internamentos mantém-se semelhante aos de sexta-feira, com 27.242 pessoas hospitalizadas, enquanto 3.103 estão nos cuidados intensivos, refere o portal das autoridades sanitárias francesas dedicado aos casos de Covid-19.

Há cerca de três semanas, em 09 de janeiro, estes números situavam-se nos 24.000 pacientes com Covid-19 hospitalizados, dos quais 2.600 estavam nas unidades de cuidados intensivos francesas.

Em média, durante a última semana, cerca de 1.600 novos pacientes foram hospitalizados todos os dias.

Iniciada há quatro semanas, cerca de 1,45 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Entre estes, pouco mais de 41.000 foram inoculados com as duas doses necessárias para garantir a maior eficácia das vacinas.

O número total de mortos é composto pelos mortos em hospitais (53.159) e pelo número de mortos em lares e residências de idosos e em instituições médico-sociais (22.703), valor que hoje não foi atualizado.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.206.000 mortos resultantes de mais de 102 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.