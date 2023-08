Por TSF 03 Ago, 2023 • 21:01

O papa Francisco voltou a encher as ruas de Lisboa esta quinta-feira, desta vez para se dirigir aos fiéis na Colina do Encontro, localizada no Parque Eduardo VII.

A grande atração deste terceiro dia de Jornada Mundial da Juventude foi o papamóvel, utilizado pela primeira vez por Francisco em Lisboa.