Freguesia da Estrela vai testar funcionários das escolas se autarquia de Lisboa não avançar com plano

© Ivo Pereira/Global Imagens

Por Paula Dias 08 Setembro, 2020 • 19:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Antes do início do ano letivo, e para dar tranquilidade à comunidade escolar, o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa, lança um desafio à Câmara Municipal. Luís Newton espera que até esta quarta-feira, a autarquia avance com um plano para testar funcionários e professores das escolas.

Caso contrário, o autarca deixa o aviso: a junta vai avançar com a realização dos testes. "Em prol da segurança e da tranquilidade da nossa comunidade escolar. O ano escolar começa já na próxima semana e não é de hoje para amanhã que se fazem ensaios", atira.

Luís Newton garante que a Junta de Freguesia da Estrela já tem o planeamento preparado para avançar com as testagens. A junta já fez testes independentes a funcionários e técnicos de instituições de solidariedade.

O presidente da Junta de Freguesia da Estrela assegura que o dinheiro não é problema. "O custo dos testes vai depender do número de profissionais que aderirem. Temos a expectativa que os testes custem no máximo dez mil euros."

O autarca diz que não percebe o silêncio da Câmara de Lisboa.

Em nome da segurança. A junta de Freguesia da Estrela vai entregar sete mil máscaras às crianças das escolas da freguesia.