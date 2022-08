Freguesias reclamam do Estado pagamento de dívidas da pandemia

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Filipe Santa-Bárbara 03 Agosto, 2022 • 14:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Continua a acumular a dívida do Estado às freguesias por causa de despesas relacionadas com a Covid-19 e ainda não há data para que a situação esteja resolvida. É o presidente da ANAFRE, Jorge Veloso, quem faz a denúncia na sequência de uma audiência com o Presidente da República em que o tema esteve em cima da mesa.

À saída do encontro em Belém, Jorge Veloso nota que não tem a perceção exata do valor, mas sabe que "se aproxima dos 5 milhões de euros".

Ouça as declarações de Jorge Veloso 00:00 00:00

"Aquilo que sabemos é que fazemos todos os meses, até ao dia 15, o reporte à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) das despesas que as freguesias vão executando no âmbito do tratamento da Covid e do apoio às famílias no âmbito da Covid", sublinha o dirigente da ANAFRE que já tentou "várias abordagens com a diretora da DGAL" e que ainda não teve resposta sobre quando e como serão pagas essas despesas.

De acordo Jorge Veloso, este montante é referente a todo o período da pandemia, ou seja, "desde março de 2020 até à presente data", isto porque as freguesias ainda continuam a reportar despesas no âmbito da Covid-19.