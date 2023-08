"Frequente praias vigiadas." Marinha reforça vigilância junto à costa devido à JMJ

A Autoridade Marítima Nacional adianta que foram destacados mais de 250 efetivos © Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

A pensar nos milhares de peregrinos que estão em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude e no calor que se faz sentir na cidade, a Marinha reforçou a vigilância junto à costa. O porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, José Sousa Luís, adianta que foram destacados mais de 250 efetivos.

"Desde a passada sexta-feira que há um reforço, quer de nadadores-salvadores quer de meios em terra, através de moto 4, por exemplo, ou de embarcações salva-vidas do lado do mar. A Polícia Marítima está a fazer um reforço do patrulhamento policial através de embarcações da Polícia Marítima que estão, de forma permanente, no rio Tejo e na zona de Oeiras e Cascais, junto às praias. Neste momento o efetivo são cerca de 170 elementos empenhados na vertente da proteção e policiamento e 75 elementos empenhados na vertente da salvaguarda e do resgate", explicou à TSF José Sousa Luís.

O comandante deixa ainda algumas recomendações a quem for à praia por estes dias.

"A Autoridade Marítima Nacional recomenda que se frequente praias vigiadas, que se respeite a sinalização das bandeiras e da sinalética que está nas praias, bem como as indicações dos nadadores-salvadores e dos agentes da Polícia Marítima. Caso tenham crianças, que façam uma vigilância permanente das crianças e, em caso de emergência, não entre na água e chame o nadador-salvador ou ligue para o 112. Recomendamos também que tenham especial atenção aos pertences, uma vez que se estima grande afluência de pessoas às praias e, portanto, que não deixem os telefones, relógios e outros objetos com algum valor junto ao areal. Quem fizer passeios junto à zona ribeirinha da cidade de Lisboa, não se recomenda de todo a entrada na água para mergulhos ou para nadar no rio Tejo. Neste momento estamos num período de marés vivas, onde há uma grande amplitude de marés e a corrente é bastante forte, o que pode ser perigoso", alertou o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

Para a JMJ Lisboa 2023, que decorre entre esta terça-feira e domingo, em Lisboa, são esperados mais de um milhão de peregrinos de todos os continentes. O encontro conta com a presença do papa Francisco a partir de quarta-feira.