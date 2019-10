Frio, chuva e granizo. 15 distritos sob aviso amarelo entre hoje e amanhã

© Igor Martins / Global Imagens

Temperaturas baixas, chuva, granizo e trovoada são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para as próximas horas. Entre este domingo e segunda-feira, 15 distritos estão sob aviso amarelo devido à precipitação.

Para este domingo, o aviso do IPMA é válido até às 18h00 para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga. O meteorologista Bruno Café prevê que a chuva pode ser, por vezes, forte.

"A precipitação já começou no Minho e Douro litoral. Deverá agora estender-se gradualmente às restantes regiões do Norte e Centro e será temporariamente persistente e, por vezes, forte, em especial no litoral", explica Bruno Café à TSF.

O aviso amarelo vai estender-se a outros oito distritos, porque a chuva vai continuar durante o dia de amanhã: "Haverá períodos de chuva, aguaceiros que podem ser fortes, acompanhados de granizo nas regiões Norte e Centro e de trovoada, principalmente durante o período da noite. De qualquer das maneiras, para a noite de domingo para segunda-feira está também já emitido um aviso amarelo de precipitação para vários distritos da região Centro e Sul: Beja, Setúbal, Évora, Portalegre, Santarém, Lisboa, Coimbra, Castelo Branco e Leiria."

O outuno chega, agora, em força, com o tempo a arrefecer: "Durante estes dias há também a descida de temperatura. Segunda-feira já teremos temperaturas máximas, de um modo geral, entre os 13 e os 20 graus, e as mínimas, entre os 10 e os 15, sendo que no interior será mesmo abaixo destes valores. Poderão chegar até 6 de mínima e nas serras um pouco abaixo destes valores", remata.