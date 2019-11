Frio, chuva e neve mantêm-se no fim de semana

© Brais Lorenzo/EPA (arquivo)

O inverno ainda não chegou mas o frio veio para ficar. As temperaturas baixas vão manter-se este fim de semana em Portugal continental, assim como a chuva e neve.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma pequena descida da temperatura mínima esta sexta-feira e também no sábado. Só domingo é esperada uma ligeira subida das temperaturas, em especial da mínima.

Guarda será o distrito mais frio - no sábado as temperaturas mínimas vão descer para um grau negativo - seguido de Viseu, onde os termómetros vão bater os zero graus. Em Bragança e Vila Real as temperaturas mínimas não vão ultrapassar -1ºC.

São ainda esperados aguaceiros, no sábado em especial no litoral Norte e Centro e até meio e no domingo em todo o país.

Há possibilidade de formação de gelo ou geada e acima dos 800/1000 metros vai cair neve. O sistema montanhoso Peneda-Gerês e os pontos mais altos da Serra da Estrela vão seguramente ficar cobertos com um manto branco.

Esta sexta-feira há nove barras fechadas à navegação e outras quatro condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de noroeste com 5 a 7 metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

Por causa da agitação marítima, o IPMA colocou sob aviso laranja toda a costa portuguesa (Viana do castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro) até às 09h00 desta sexta-feira, passando depois a aviso amarelo até às 00h00 de sábado.

Desde a última quinta-feira temperaturas máximas desceram 8 graus Celsius devido a uma massa de ar muito frio proveniente da Irlanda.

Nas serras do Gerês, Montemuro, Montesinho, Marão e Estrela já caíram os primeiros nevões.