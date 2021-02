"Fronteira ténue" entre a vida e a morte, vacinas em atraso e outros destaques TSF

© José Sena Goulão/Lusa

Já se ouvem frases de esperança pelos corredores do São João. São palavras que se soltam das máscaras-fortes que não chegam para emparedar seres humanos. E há risos que forram paredes, ainda tão frias, e entrecortam episódios de dor, entre os quais se caminha, às vezes quase levita, com uns sapatos de borracha. Uma reportagem de Catarina Maldonado Vasconcelos, no Hospital de São João, no Porto.

Mais uma falha no Plano de Vacinação contra a Covid-19. Desta vez, a vacinação dos polícias, guardas e bombeiros, iniciada há cerca de uma semana, vai sofrer um atraso. A escassez de vacinas leva o coordenador do plano de vacinação a dar prioridade aos mais velhos.

Jaime Marta Soares já se pronunciou sobre este atraso. O representante da classe profissional acredita que a notícia pode levar a uma manifestação pública dos bombeiros. Os bombeiros querem conhecer os reajustes e as datas previstas para continuar o processo da vacinação.

Algo "caricato". A Covid-19 pode fazer com que Portugal tenha as melhores listas de espera para cirurgia de sempre. Os dados estão a preocupar os especialistas: o último ano acabou com quebras totais abruptas e nunca vistas de praticamente todos os indicadores de acesso aos cuidados de saúde no país.

Indo agora além da pandemia, o IRS automático vai este ano abranger mais 250 mil contribuintes. O número é avançado à TSF pelo secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais.

Por último, o antigo presidente do Boavista, João Loureiro, era um dos passageiros que estava previsto viajar para Portugal num avião privado onde foram apreendidos 500 quilos de cocaína, no aeroporto da Bahia, no Brasil.