Fronteiras entre Portugal e Espanha ficam fechadas até março

O Ministério do Interior de Espanha prolongou as restrições nas fronteiras terrestres com Portugal, devido à pandemia de Covid-19, até dia 1 de março. O Ministério da Administração Interna adianta à TSF que a medida foi articulada entre os dois governos.

Um despacho publicado esta terça-feira pelo Estado espanhol estabelece que, até 1 de março, apenas os cidadãos residentes em território espanhol, os trabalhadores transfronteiriços e outros casos excecionais podem entrar em Espanha, a partir de Portugal.

"A gravidade das medidas restritivas de mobilidade vigentes em Espanha e Portugal sugere a manutenção dos controlos da fronteira terrestre entre ambos os países com as mesmas limitações aplicadas durante os dez dias iniciais", lê-se no documento das autoridades espanholas.

"Realizaram-se as devidas reuniões de coordenação com as autoridades portuguesas. A medida estende-se até ao final do mês de fevereiro", indica ainda.

A 28 de janeiro, o Governo português tinha decidido limitar as deslocações para fora do território continental, por qualquer meio de transporte, e repor o controlo nas fronteiras terrestres.

O último despacho do Governo espanhol previa o encerramento das fronteiras apenas até esta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, enquanto o documento português previa as fronteiras fechadas até domingo, 14 de fevereiro.

As entradas e saídas dos dois territórios só poderão ocorrer nos pontos autorizados e nos horários estabelecidos entre as autoridades de ambos os países.

Há oito pontos de passagem permanentes: Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde e Castro Marim, e seis pontos de passagem em horários específicos.

