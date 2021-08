Fuga do Afeganistão, pessoas retiradas em Castro Marim e outros destaques da manhã TSF

© AFP

O aeroporto de Cabul, no Afeganistão, reabriu esta manhã. Os primeiros voos militares para retirar diplomatas e civis partiram ao nascer do dia. A informação foi avançada pelos EUA, que conseguiu controlar o aeroporto, depois das cenas de caos e desespero vividas ontem. Noutro plano, os responsáveis taliban que instauraram o Emirado Islâmico depois da reconquista de Cabul anunciaram uma amnistia geral para os funcionários do Estado e urgiram as mulheres a fazerem parte do governo.

Milhares de afegãos têm tentado escapar, desde as primeiras horas da manhã de segunda-feira, depois de os taliban terem tomado a capital, Cabul. O coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados acredita que está aberta a porta para uma nova crise humanitária e advoga que a comunidade internacional deve abrir fronteiras e acolher refugiados do conflito no Afeganistão.

Mais de 80 pessoas retiradas devido ao incêndio em Castro Marim. O mais recente balanço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dá conta de que os incêndios em Castro Marim fizeram zero vítimas entre a população, bem como zero feridos. O comandante das operações de socorro admite, no entanto, que 81 pessoas de 12 localidades tiveram de ser deslocadas para locais mais seguros. O Ministério da Agricultura já prometeu apoios a quem foi atingido pelos fogos que começaram em Castro Marim e que já chegaram a Tavira e Vila Real de Santo António.

O negócio está fechado. O defesa esquerdo do Bayer Leverkusen chega esta terça-feira ao Porto. O empresário de Wendell já está em Portugal desde segunda-feira e já chegou ao entendimento com os responsáveis do FC Porto para a transferência do jogador. O negócio está fechado, e Wendell vai assinar com os dragões na próximas horas.

Task force acusa Unilabs de comunicar falha tardiamente. O funcionamento do Centro de Vacinação do Queimódromo foi suspenso na quarta-feira, dia 11, mas de acordo com o jornal Público o frigorífico onde são armazenadas as vacinas terá estado desligado algum tempo antes, sem que tivesse sido acionado qualquer alarme. A task force defende que a falha na cadeia de frio foi comunicada "tardiamente à ARS Norte e, através desta, ao grupo de trabalho".

"Pai" do Sudoku morre no Japão aos 69 anos. Maki Kaji, o homem que popularizou o jogo Sudoku, dando-lhe o nome japonês por que ficou conhecido, nos anos 1980, morreu aos 69 anos, anunciou a sua editora, em comunicado. "Kaji-san, conhecido como o homem que deu o nome ao Sudoku, era amado pelos amantes de 'puzzles' do mundo inteiro", pode ler-se no 'site' da Nikoli Publishing House, que fundou.