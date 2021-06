"Fui apanhado de surpresa." Autarca de Faro lamenta não ter sido ouvido na decisão de encerrar escolas

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro © André Vidigal/Global Imagens

O presidente da Câmara de Faro lamenta que a Autoridade Regional de Saúde do Algarve não tenha contactado os autarcas sobre a decisão. "Lamento, porque temos sido um parceiro desde o primeiro dia", afirma. Rogério Bacalhau admite que para as famílias esta decisão tenha causado grandes constrangimentos. "Não tinham onde deixar os filhos e isso causou problemas." Para minimizar a situação o autarca deu instruções para fornecer refeições em regime de take-away às crianças que o desejem.

No entanto, o presidente da Câmara de Faro considera que não será com o encerramento de escolas, por si só, que a pandemia será debelada e dá o exemplo do processo de vacinação no concelho "É uma vergonha o que está a acontecer com a vacinação", exclama. "O centro de vacinação pode vacinar mil pessoas por dia e só o faz a 200, 300 pessoas."

