Fumos dos incêndios do Canadá já cobrem o continente mas dissipam-se na 5.ª feira

© Pedro Correia/Global Imagens

Por Lusa 28 Junho, 2023 • 06:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A nuvem de fumo oriunda dos incêndios do Canadá "cobriu a totalidade do território continental", e vai dissipar-se quinta-feira, intensificando-se a partir de quarta-feira nos Açores e de quinta-feira na Madeira, segundo o IPMA.

"Durante as últimas horas a nuvem de fumo com origem nos incêndios do Canadá cobriu a totalidade do território continental", afirma o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) num comunicado no 'site', adiantando que a nuvem, de fumo afetará o país até quinta-feira.

As previsões do serviço CAMS (programa Copernicus) apontam para uma intensificação durante o dia de hoje, especialmente na região sul de Portugal Continental.

"A nuvem deverá intensificar-se também na região dos Açores a partir de amanhã, dia 28, e na Madeira a partir do dia 29 de junho", diz ainda.

O IPMA destaca que a nuvem de fumo tem-se mantido em altitude (acima dos 1000 m) e "deverá dissipar-se" na região de Portugal continental a partir da manhã de quinta-feira, mantendo-se ainda na região dos Açores.

O instituto vai continuar a acompanhar a situação, podendo emitir uma nova atualização, caso se justifique, conclui.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu hoje um esclarecimento sobre os níveis de partículas em Portugal continental e nos Açores, informando que "não evidenciam ainda" a influência, na superfície, da nuvem de fumo dos fogos no Canadá.

A APA refere que os níveis de partículas medidos face às classes de índice de qualidade do ar mantêm-se no 'Bom' e 'Muito Bom' em Portugal continental e Açores.