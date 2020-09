Funcionária de lar em Ourique internada com Covid-19. Há 43 infetados

Dois dos 43 infetados são bebés que frequentam a creche da Misericórdia de Ourique © Leonel de Castro/Global Imagens

Uma funcionária do lar de Santa Luzia, no concelho de Ourique, foi internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Beja, com problemas decorrentes da infeção pelo novo coronavírus. O último balanço do surto de Ourique aponta para 43 pessoas infetadas, mas de acordo com a informação dada pelo presidente da câmara municipal, Marcelo Guerreiro, a maioria dos infetados não tem sintomas.

"A grande maioria encontra-se assintomática. Registamos, no dia de hoje, um internamento nos cuidados intensivos no Hospital de Beja e vamos aguardar o evoluir da situação, sendo que as equipas médicas e de enfermagem estão a fazer o seu trabalho. Vamos aguardar com serenidade fazendo força para que todos os doentes e infetados possam recuperar rapidamente", explicou à TSF Marcelo Guerreiro.

Todos os contactos diretos do pessoal do lar já foram testados e o autarca fala de uma testagem de centenas de pessoas em Santa Luzia.

"Tem existido uma testagem em massa, foram testados todos os contactos diretos dos casos positivos. Existiu, da parte do município, uma testagem ao pessoal docente e não docente do agrupamento de escolas e também empresas privadas tiveram a iniciativa de avançar com testagens aos seus funcionários", revelou o presidente da Câmara de Ourique.

Dois dos 43 infetados são bebés que frequentam a creche da Misericórdia de Ourique e, por isso, a creche vai estar aberta na segunda-feira, mas com duas salas fechadas.

"Foram encerradas, na creche, as duas salas onde existiram dois casos positivos. O primeiro diz respeito a um familiar de uma funcionária do lar de Santa Luzia e o segundo também de uma outra funcionária. Inicialmente encerrou-se uma sala, mas a autoridade de saúde já encerrou também a segunda", acrescentou Marcelo Guerreiro.

Na segunda-feira, todas as crianças da sala de um dos bebés infetados vão ser testadas. O presidente da Câmara de Ourique afirma que a população está a enfrentar o surto com serenidade.