Funcionários do SEF, Finanças e Segurança Social detidos em megaoperação da PJ

A Polícia Judiciária (PJ) deteve mais de 20 membros de uma associação nas estruturas do Estado que se dedicava a viabilizar a legalização de imigrantes a troco de subornos.

Entre os detidos há dois funcionários da Autoridade Tributária, dois da Segurança Social, uma inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e três advogados, avança a TVI24. São suspeitos de "se deixarem corromper por redes mafiosas bem estruturadas" dedicadas ao tráfico humano.

Através dos respetivos sistemas informáticos, os suspaitos eram capazes de manipular e falsear informações sobre contratos de trabalho fictícios para aquisição de títulos de Autorização de Residência.

Uma vez considerados legais no país, os imigrantes tinham muitas vezes como destino a escravatura laboral ou sexual em Portugal ou noutros países do espaço Schengen.

Há ainda mais de uma dezena de detidos por ligaçóes a este esquema que oprava há vários anos, suspeitos de fomentar a vinda para Portugal de novos imigrantes com promessas de trabalho e legalização garantida.

Este é o culminar de uma investigação com mais de três anos da Unidade Nacional de contraterrorismo da PJ. No terreno estiveram esta manhã 240 inspetores da PJ no terreno, que fizeram ainda buscas domiciliárias, em escritórios de advogados e na Autoridade Tributária e na Segurança Social.

Os detidos serão presentes a um juiz esta quarta-feira.