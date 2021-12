Funcionários em greve substituídos, mulheres padres "quando Deus quiser" e outros destaques TSF

© André Rolo/Global Imagens

Há lojas a responder à greve no setor da distribuição, esta sexta-feira, com a substituição de funcionários. A denúncia é da presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, que acusa as lojas de não terem "pudor em violar a lei". Segue-se agora uma queixa às autoridades.

O Bispo Auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, em entrevista à TSF e ao DN, admite que a Igreja já devia ter dado mais atenção às denúncias de abusos sexuais, não acredita que o fim do celibato acabe com a crise de vocações e avisa que o Estado nem sempre tem apoiado como devia as instituições da igreja que apoiam os mais desfavorecidos. Sobre a possibilidade de as mulheres virem a ser ordenadas sacerdotes, responde: "Será quando Deus quiser."

Frei Fernando Ventura é franciscano capuchinho e domina cinco línguas vernáculas, além das bíblicas, como o hebraico. É há 18 anos tradutor-intérprete, no Vaticano, ao serviço de vários organismos internacionais de caráter religioso e humanitário. Polémico, de palavra fácil, é autor de diversos livros e intervém com assiduidade nos media portugueses, da televisão à rádio, jornais e redes sociais. Fundou há 11 anos, um banco de leite para as crianças e idosos de S. Tomé e Príncipe, de que fala em entrevista à TSF.

Portugal registou, na última quarta-feira, um novo recorde de testes: foram 250 mil realizados num só dia. Destes, 5% acabaram por ser positivos. Entretanto, a variante Ómicron do SARS-CoV-2 já chegou a 110 países.

E afinal 2021 foi, ou não, um ano de "bla, bla, bla" no que respeita a questões ambientais? Recorde aqui os episódios que marcaram o ano.