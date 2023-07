Lisboa retira tendas de sem-abrigo da Avenida Almirante Reis. Autarquia diz que é temporário

A medida não foi bem aceite pelos sem-abrigo que vivem no local © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra funcionários municipais a retirar tendas de sem-abrigo da Avenida Almirante Reis, em Lisboa, mas a autarquia garante que foi temporário e apenas para limpeza da rua. No entanto, a medida não foi bem aceite pelos sem-abrigo que vivem no local.

O Bloco de Esquerda e o PAN questionaram Carlos Moedas, o presidente da Câmara de Lisboa, sobre se a medida tem alguma ligação à Jornada Mundial da Juventude.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.