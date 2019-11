© Leonardo Negrão/Global Imagens

24 Novembro, 2019 • 16:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foram esta tarde conhecidos os vencedores do Prémio Manuel António da Mota. Na cerimónia, que decorreu Congressos da Alfândega do Porto, o primeiro prémio, no valor de 75 mil euros, foi atribuído ao projeto da Fundação do Gil, Cuidados Domiciliários Pediátricos que visa o acompanhamento da criança com doença crónica e/ou fragilidade clínica, e da sua família.

Pub Pub

Este projeto, para além da sua primitiva implantação na região de Lisboa, opera desde 2017 em dois hospitais do Porto (Hospital de São João e Centro Materno-Infantil do Norte), abrangendo 7 distritos e 33 concelhos, tendo, de então para cá, sido realizadas mais de 550 visitas domiciliárias a mais de 280 crianças, e suas famílias.

Pub Pub

O segundo galardoado, com um prémio de 35 mil euros, foi a Associação Dignitude que candidatou o programa "A Bem - Rede Solidária do Medicamento". Um projeto que já ajudou cerca de 11 mil pessoas de 103 concelhos. O seu objetivo é apoiar os mais carenciados na compra da medicação prescrita pelos médicos suportando, para o efeito, a comparticipação que cabe a cada cidadão. A ideia da Associação Dignitude é alargar este programa de apoio a todo o país.

O terceiro premiado foi o projeto WIN-WIN apresentado pela Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso. Esta instituição apoia e acolhe crianças e jovens em risco, dos zero aos 21 anos. Para os ajudar na transição para a vida adulta, foi criado o WIN-WIN ou seja um plano personalizado no qual os jovens são inseridos na comunidade, através de várias atividades e recebem ferramentas para uma vida autónoma. Os concelhos de Santo Tirso e da Trofa são as áreas de intervenção desta associação. A ASAS recebeu um prémio no valor de 15 mil euros.

Na edição de 2019 do Prémio Manuel António da Mota foram ainda atribuídas, sete menções honrosas: AICD - Associação para a Inserção por Centros Digitais de Informação (CDI Portugal), AIIR - Associação de Apoio à Inclusão de Imigrantes e Refugiados, Associação Salvador, Câmara Municipal de Torres Vedras, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Centro Social Cultural e Recreativo do Lamegal e Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade.

Ouça as declarações da presidente da Fundação do Gil, Patrícia Boura 00:00 00:00

Cada instituição recebeu um prémio no valor de cinco mil euros.

O PMAM foi criado em 2010 pela Fundação Manuel António da Mota com o objetivo de reconhecer anualmente organizações e personalidades que se destaquem nos vários domínios de atividade da Fundação

A cerimónia de atribuição do Prémio Manuel António da Mota contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, ex-Presidente da República, Ramalho Eanes, Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Manuel António da Mota, Maria Manuela Mota, e Presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil SGPS, António Mota.

Pode ouvir aqui - as reportagens com os finalista do prémio Manuel António da Mota 2019.