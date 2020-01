Fundo de apoio a agricultores afetados pelas cheias abre este mês

© Artur Machado / Global Imagens

07 Janeiro, 2020 • 14:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Até dia 20 de janeiro, agricultores e viveiristas da região Centro e Norte afetados pelas depressões Elsa e Fabien, vão ter de fazer as contas e perceber quanto dinheiro têm de gastar para voltar à normalidade.

Para os gastos contam animais, plantas, máquinas ou armazéns. É aqui que entra o apoio anunciado pela ministra da Agricultura. "Se o investimento for igual ou inferior a cinco mil euros, o financiamento é de 100%. Para despesas elegíveis entre cinco mil e 50 mil euros, o apoio será dado nos 85%", revelou Maria do Céu Albuquerque. Já a partir dos 50 mil euros, o financiamento é de 50%.

Para já, o objetivo é repor "as infraestruturas imediatas para a normalidade da atividade agrícola", e também "a segurança das populações". A longo prazo, o Ministério da Agricultura está ainda a estudar novas soluções de apoio para a região, em conjunto com o Ministério do Ambiente.

Tendo em conta que há áreas na Região Centro que ainda estão submersas, Maria do Céu Albuquerque disse que, quando a água descer, vai ser feito um ponto de situação. A tutela aguarda um relatório do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) que indique, na totalidade, quais foram os concelhos mais afetados das regiões Centro e Norte.

A conferência de imprensa contou também com a presença do presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, José Alexandrino, e com os autarcas dos municípios de Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure.