Funeral de Mário Mesquita realiza-se terça-feira. Velório marcado para segunda-feira

Mário Mesquita © Gonçalo Villaverde / Global Imagens (arquivo)

O funeral do jornalista Mário Mesquita está marcado para esta terça-feira, às 16h00, no Alto de São João, em Lisboa.

O velório vai realizar-se no dia anterior, na segunda-feira, no Palácio Foz, também em Lisboa, a partir das 18h00.

Mário Mesquita, fundador do PS e vice-presidente da ERC, morreu esta esta sexta-feira aos 72 anos. Licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Lovaina, Mário Mesquita foi diretor do Diário de Notícias e do Diário de Lisboa, tendo trabalhado ainda nos jornais República e Público.