Funerárias pedem esclarecimentos sobre o que fazer caso surja a primeira morte por coronavirus

Cerimónia de cremação © Orlando Almeida/Global Imagens

Por Teresa Alves 07 Março, 2020 • 11:39

As agências funerárias não sabem o que fazer caso surja a primeira morte por Covid-19 em Portugal.

A Associação Nacional de Empresas Lutuosas já questionou a Direção Geral da Saúde sobre os procedimentos a adotar perante um eventual cadáver infetado mas ainda não obteve resposta.

Ouvido pela TSF, Carlos Almeida, presidente desta associação, revela que apenas existem "as orientações que os chineses publicaram, relativamente à preparação e se o cadáver pode ou não ter exéquias fúnebres, se pode ou não estar num local de velório, como deve ser transportado e manuseado".

"Há um conjunto de indicações que objetivamente a DGS ainda não respondeu de forma clara, como se deve proceder. E também na interligação do hospital para com a funerária e depois todo o percurso, se obrigatoriamente deve ser cremado ou se podemos continuar a ter liberdade de escolha de poder sepultar ou cremar", adiantou aquele responsável.

Carlos Almeida lembra que as práticas fúnebres nestes casos são diferentes de país para país. "São questões práticas de execução em que as cerimonias fúnebres que ficarão condicionadas com esta situação".

Até ao Portugal não registou qualquer morte pelo novo coronavirus mas as agências funerárias querem como atuar caso isso aconteça.