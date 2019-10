Furacão Lorenzo. Elevado "grau de prontidão" das Forças Armadas nos Açores

De acordo com o gabinete de António Costa, ficarão encerrados os serviços da administração direta e indireta do Estado © Cristiana Milhão/Global Imagens

O primeiro-ministro assinou esta terça-feira um despacho que determina o encerramento dos serviços públicos regionais nas ilhas dos grupos central e ocidental do arquipélago dos Açores. A decisão foi justificada com a aproximação do furacão Lorenzo à região autónoma prevista já para esta noite.

De acordo com o gabinete de António Costa, ficarão encerrados os serviços da administração direta e indireta do Estado na quarta-feira, mas há exceções: "as Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança, que devem manter-se em estado de prontidão adequada, em termos a definir pelo Ministro da Defesa Nacional e pelo Ministro da Administração Interna, em articulação com o presidente do Governo regional dos Açores".

O despacho explicita que foi "elevado o grau de prontidão e resposta operacional por parte das Forças de Segurança, com reforço de meios para operações de vigilância e patrulhamento, e de eventual apoio geral às operações de proteção e socorro que possam vir a ser desencadeadas". Para o efeito, será possível "a interrupção da licença de férias e/ou suspensão de folgas e períodos de descanso", lê-se ainda no comunicado enviado aos jornalistas.

À passagem do Lorenzo, ficam dispensados do serviço público os trabalhadores da administração pública direta e indireta que desempenhem, cumulativamente, as funções de bombeiro voluntário, revela ainda o despacho.