Furar a quarentena passa a ser crime. O que podemos e não podemos fazer a partir de agora

O primeiro-ministro anunciou as novas medidas de resposta à pandemia de Covid-19, decididas pelo Conselho de Ministros, após a declaração do estado de emergência nacional, que entrou em vigor esta quinta-feira.

Quem estiver infetado ou sob suspeita de infeção e violar o isolamento profilático, passa a incorrer num crime de desobediência. Esta é uma das medidas mais duras do decreto que o Governo ainda está a ultimar e que dá forma ao estado de emergência decidido pelo Presidente da República. Espaços comerciais de atendimento ao público que não providenciam bens essenciais vão ter que encerrar.

O Governo decidiu avançar, para já, em duas áreas: direito de deslocação e liberdade de iniciativa económica. Nos próximos dias, António Costa promete que o Executivo vai monitorizar de perto a execução destas medidas e, se for preciso, tomará outras, mais restritivas. O primeiro-ministro anunciou ainda a criação de um gabinete de crise para acompanhar de perto toda a resposta ao surto e reservou-se ao direito de criar um quadro de sanções para quem não cumprir as medidas impostas, assim como em agravá-las, caso não se revelem suficientes.

Conheças todas as medidas que vão passar a condicionar o dia a dia do país.

Quem está impedido de sair de casa?

O Governo decidiu que, neste momento, justifica-se apenas que seja imposto o isolamento obrigatório às pessoas infetadas pelo novo coronavírus ou que estejam em quarentena por suspeitas de infeção. No caso de o isolamento ser desrespeitado, estes cidadãos incorrem num crime de desobediência civil e serão punidos pelo mesmo.

É recomendado às pessoas que integram grupos de risco - nomeadamente os idosos com mais de 70 anos e as pessoas que sofrem de uma doença preexistente - que só saiam de casa para deslocações estritamente necessárias, como comprar bens essenciais, ir ao banco recolher os seus rendimentos, ou receber assistência médica.

A toda a restante população, é aconselhado que mantenha o distanciamento social e que permaneça em casa sempre que possível, evitando deslocações não necessárias. Continua a ser permitido sair para trabalhar, para ir às compras, para prestar assistência a familiares, para fazer exercício físico, para passear animais de estimação e para acompanhar as crianças até à rua para brincarem.

Que lojas e serviços vão fechar?

Para já, só as atividades económicas que envolvem o atendimento ao público deverão encerrar. A exceção à regra são as lojas de bens essenciais, como supermercados, mercearias, padarias, farmácias, bancos e bombas de gasolina.

Quanto aos estabelecimentos comerciais do setor da restauração, estes não estão permitidos a receber clientes no seu espaço, mas podem (e, segundo António Costa, até devem) continuar a exercer atividade, mantendo serviços de take away e entregas ao domicílio.

As empresas que se mantiverem ativas têm, contudo, de cumprir as normas ditadas pela DGS quanto ao distanciamento social e adotar os equipamentos de proteção necessários para não colocar em risco os trabalhadores ao seu serviço.

Os transportes públicos vão continuar a funcionar?

Para já, sim. O serviço de transportes públicos vai continuar a ser assegurado, apesar de com uma atividade mais reduzida. Deve, no entanto, ficar garantida uma distância mínima de segurança entre os passageiros, pelo que a lotação dos transportes terá de ser inferior. Estes serão também limpos diariamente, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.

Qual será o papel da polícia nas ruas?

As autoridades de segurança estarão nas ruas a supervisionar o espaço público. Se verificarem o incumprimento de um isolamento obrigatório, os profissionais de segurança terão de comunicar o crime de desobediência civil e acompanhar os cidadãos em incumprimento de volta ao espaço de isolamento. De resto, terão como missão sensibilizar a população em geral para a necessidade de recolhimento em casa.

Como se realizam as cerimónias religiosas e fúnebres?

A partir de agora, as cerimónias de cariz religioso e outros eventos de culto estão condicionados. Quanto aos velórios e funerais, continuam a poder realizar-se, mas adotando medidas que garantam que não há grande concentração de pessoas e que se mantém uma distância de segurança entre elas. Por esse motivo, cada autarquia irá designar o limite máximo de pessoas que podem estar presentes na cerimónia.

Teletrabalho para (quase) todos?

Entre as novas medidas aprovadas pelo Governo está a recomendação de que, sempre que possível, os trabalhadores exerçam a sua atividade profissional a partir de casa. O setor estatal dá o exemplo, generalizando o teletrabalho em todos os serviços públicos possíveis: as lojas do cidadão vão ser encerradas e o atendimento ao público será maioritariamente feito via telefone ou online - para se ser atendido pessoalmente será necessária uma marcação prévia.

