Fusão do SEF e da PSP "tecnicamente não pode ser". PS defende "separação muito clara"

Uma fusão de forças de polícias com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é uma realidade tecnicamente impossível, assegura o deputado socialista José Magalhães, depois de a hipótese de uma junção de forças com a PSP ter sido levantada pelo diretor nacional dessa polícia. As considerações de Magina da Silva já tinham recebido a oposição do ministro da Administração Interna. Agora, ouvido no Fórum TSF, o deputado do PS explicou que em causa estão duas forças com dimensões muito diferentes, e que não devem ser tomadas decisões com precipitação.

"Não há razão para fazer o que quer que seja de cabeça quente, e temos, aliás, o dever de não fazer tal coisa. Temos de assentar ideias." José Magalhães lembra que, entre as possibilidades, a ideia do PS mantém-se: "Está plasmada no programa eleitoral, que depois veio a ser o programa do Governo." O deputado e antigo secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna defende uma "separação orgânica muito clara entre funções, quaisquer funções policiais, e de funções administrativas, para tornar possível um debate de clareza aceitável sobre as várias problemáticas".

José Magalhães considera que há incompatibilidades que inviabilizam uma verdadeira fusão. "Tecnicamente não se pode falar em fusão de uma força com 20 mil homens e mulheres, e um serviço que, nessa parte, tem para aí mil pessoas na carreira de investigador. O nome disso não é fusão nenhuma, é outro."

"Temos de discutir e ver o grau de consenso e de apoio que isso gera. O clima em que isso tem de ser feito é fazer o debate de forma cordata e com o sentimento de frustração", aconselha. O "sentimento de frustração" coletiva a que José Magalhães se refere é consequência da morte de Ihor Homenyuk às mãos do SEF.

António Filipe, deputado do PCP, também ouvido no Fórum TSF, analisa que a reestruturação do SEF não deve ser um passo dado à pressa. "A pressa é má conselheira. Com pressa e bem há pouco quem." O representante parlamentar comunista também comenta que há diferenças entre reforçar a fiscalização interna e mudar o modelo policial.

"Creio que as questões devem ser separadas. Uma coisa é a adoção de medidas que são incontornavelmente necessárias e para o imediato dentro do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que exige que haja uma fiscalização, quer interna, quer externa. Outra coisa é uma reflexão sobre o modelo policial em Portugal."

António Filipe sublinha que, "mesmo dentro do Ministério da Administração Interna, a questão não deve ser colocada apenas em termos de integração do SEF numa outra força policial", e questiona "se não se justificaria ter em Portugal outro modelo que, designadamente, equacione a questão da relação entre a PSP e a GNR".

Também esta segunda-feira, em entrevista à TSF, o presidente do Observatório da Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo reconheceu temer que o processo de reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras venha a acelerar decisões que queria ver estudadas "com calma" e ponderação.