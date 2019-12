Fuzeta e Moncarapacho devolvem competências à Câmara de Olhão

Olhão © DR

O presidente da União de Freguesias de Fuzeta e Moncarapacho, Manuel Carlos, decidiu devolver todas as competências à Câmara Municipal de Olhão. Os autarcas, um do PS e outro do PSD, não se entendem sobre a transferência de verbas para tratar das áreas verdes e da limpeza urbana. Por isso, nesta zona do Algarve, tão cedo não se quer ouvir falar em regionalização.

O processo de transferência de competências começou logo torto, "quando tomei posse em 2014, não tinha experiência e de facto não defendi os interesses das freguesias", lamenta-se Manuel Carlos.

O presidente da União de Freguesias de Fuzeta e Moncarapacho, Manuel Carlos, explica porque decidiu devolver todas as competências à Câmara Municipal de Olhão

Faz mea culpa por não ter negociado de início uma atualização dos valores a pagar pela Câmara Municipal de Olhão para assumir a gestão dos espaços verdes. A partir daqui correu tudo mal, sobretudo quando o autarca de Olhão, António Miguel Pina, tentou transferir depois a gestão da limpeza urbana. A desavença cresceu à volta dos valores a pagar por metro quadrado. Do lado de Olhão oferecia-se 38.500 euros por ano, Mocarapacho e Fuzeta contrapõem uns 150 mil euros.

O presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Manuel Pina, garantiu que são falsos argumentos de um autarca que, na realidade, não queria mais competências

Está bom de ver que não se entenderam. As competências são devolvidas à procedência e pelo meio trocam-se acusações em público.