Gabinete de denúncias da AAC recebeu apenas queixas de índole pedagógica

© Fernando Fontes/Global Imagens (arquivo)

Por Marta Melo 14 Julho, 2023 • 09:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O gabinete de denúncias da Associação Académica de Coimbra (AAC) tem recebido "algumas denúncias" que são apenas de índole pedagógica. O balanço é feito na TSF por João Caseiro, presidente dos estudantes, no dia em que passam três meses do anúncio do novo canal de comunicação.

Segundo João Caseiro as denúncias recebidas estão "muito no seguimento daquilo que já eram algumas queixas que foram apresentadas, maioritariamente de índole pedagógica".

"Creio que isso também se deverá ao facto de que foi criado no final do ano letivo, ou numa fase mais no final do ano letivo, e, entretanto, já estamos em período de época de recursos, época extraordinária ou época especial, e de férias para muitos estudantes."

Ouça aqui o balanço de João Caseiro na TSF. 00:00 00:00

O gabinete foi criado em abril, numa altura em que foram conhecidas as denúncias de assédio de três investigadoras visando Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

O canal de comunicação da AAC permite denunciar situações de assédio ou discriminação através de um número de telefone, de um formulário disponível na página da associação ou ainda de forma presencial. João Caseiro considera que três meses "ainda é um período muito curto para fazer um balanço com significado maior".

"Acho que o balanço de meio ano, um ano terá muito mais importância", comentou.

Em abril, na apresentação do gabinete, João Caseiro fazia saber que a AAC pretendia desenvolver uma base de dados a partir das denúncias e queixas recebidas, que poderiam demonstrar algum padrão nas diversas unidades orgânicas da universidade.