Gabinete vai investigar descarrilamento do Alfa Pendular em Soure

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) vai investigar o descarrilamento do Alfa Pendular ocorrido esta sexta-feira, em Soure, distrito de Coimbra, que causou, pelo menos, dois mortos.

Fonte do GPIAAF disse à agência Lusa que a equipa de investigação já está a caminho do local para dar início às investigações e apurar as circunstâncias em que se deu o acidente.

O comandante distrital da Proteção Civil, Carlos Tavares, disse anteriormente à Lusa que o descarrilamento causou dois mortos e sete feridos graves, acrescentado que todos os feridos já foram retirados das carruagens e transportados para o Hospital de Coimbra.

O comboio seguia no sentido Sul-Norte e o descarrilamento ocorreu após o embate entre o Alfa Pendular e uma máquina de trabalho, tendo o alerta sido dado às 15h30, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).