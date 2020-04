Gaia cria linha de apoio psicológico e oferece rádios para combater o isolamento

© Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai distribuir 50 rádios a pilhas e 150 aparelhos de teleassistência para combater o isolamento durante a pandemia de Covid-19, em especial dos idosos.

"A radio é neste momento o instrumento mais poderoso que temos para combater o isolamento social e de levar alguma alegria e esperança a quem, sozinho em casa, combate a tristeza e esta surpresa que nos aconteceu a todos", destaca o presidente da câmara de Gaia em declarações à TSF.

Eduardo Vítor Rodrigues nota que este é também um pretexto "para conhecer as principais notícias do dia", através da TSF, por exemplo, diz.

Já os aparelhos de teleassistência destinam-se a acompanhar os idosos que vivem sozinhos: "em qualquer eventualidade, como uma queda ou indisposição, basta tocar no botão do aparelho e aciona-se um alinha de assistência com ligação direta aos bombeiros."

A Câmara de Gaia criou ainda uma linha telefónica de apoio psicológico, designada "Gaia+Consigo". É gratuita funciona todos os dias das 09h00 às 20h00 através do número 800 210 115.

Esta linha conta com 30 psicólogos para auxiliar os munícipes, garantindo sempre a confidencialidade e o anonimato das conversas.

