Galeria portuguesa leiloa fotografias a favor de crianças ucranianas

Quando os dias de guerra começaram, Fernando Gonçalves e a mulher, Maria Ribeiro, decidiram que a sua galeria, a Incubator Photo Gallery, dedicada à exposição de fotografias, não podia ficar de braços cruzados.

"No dia 24 de fevereiro, face à invasão russa, ficámos tão chocados e indignados que decidimos não continuar com a programação". Decidiram então começar a contactar fotógrafos por todo o mundo para que, com a contribuição de cada um, pudessem leiloar fotografias. O lucro reverteria a favor da UNICEF, de modo a ajudar as crianças da Ucrânia.

Ao apelo responderam desde fotógrafos de Portugal, bem como de muitos outros países, como a Turquia, Reino Unido, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Estados Unidos e até a Rússia. A base de licitação de cada foto é de 150 euros.

"Temos fotógrafos que já vendem as obras no mercado internacional por milhares de dólares", garante Fernando Gonçalves. No entanto, ninguém se incomodou pelo preço de licitação ser baixo. Pelo contrário, de acordo com o galerista, ficaram muito gratos por poder contribuir para esta causa.

A responsável pelo leilão das 80 fotografias é a leiloeira portuguesa Cabral Moncada. "85% da verba vai reverter para a UNICEF", afirma Leonor Alvim, uma das diretoras." O leilão vai ficar online no nosso site e as pessoas podem licitar em qualquer parte do mundo", acrescenta.

Entre os fotógrafos aparece a escritora Luísa Costa Gomes, mas que, segundo o galerista, tem outros dons, além da escrita." A Luísa, além de escrever pinta e fotografa, mas não gosta de o exibir, de o mostrar". Assim, Luísa Costa Gomes, a fotógrafa, cedeu três das suas fotografias para serem leiloadas, além de ter traduzido um poema sobre a temática da guerra, de uma poetisa alemã. O poema encontra-se no site da galeria. No mesmo site da Incubator Photo Gallery podem ser vistos todos os trabalhos, bem como os depoimentos de cada fotógrafo.

O leilão decorre online até dia 24 deste mês, o próximo domingo, no site da leiloeira.