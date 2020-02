Galinhas não eram "criadas ao ar livre". ASAE apreende 50 mil ovos em Pombal

Após perícia, foi ainda verificado "que o produto apresentava qualidade, frescura e valor inferior ao que se encontrava marcado no ovo" © Pixabay

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu em Pombal cerca de 50 mil ovos no valor total de 6056 euros, anunciou este sábado aquele organismo.

A ASAE, através da Brigada Especializada das Indústrias da Unidade Regional do Centro, fez esta apreensão no âmbito de "uma operação de fiscalização dirigida a um centro de embalamento e de classificação de ovos", naquele município do distrito de Leiria.

Em comunicado, a ASAE informa que detetou "irregularidades na rotulagem" daqueles bens alimentares, apresentados como sendo "ovos provenientes de galinhas criadas ao ar livre", quando se tratava, afinal, de "ovos provenientes de galinhas criadas em gaiolas melhoradas".

"Foi ainda constatada a alteração da data de postura para aumento do período referente à (...) durabilidade dos ovos, tendo sido instaurado um processo-crime por fraude sobre mercadorias, em concurso com a infração de natureza contraordenacional de concorrência desleal", acrescenta.

Após perícia, foi ainda verificado "que o produto apresentava qualidade, frescura e valor inferior ao que se encontrava marcado no ovo, não podendo entrar no circuito comercial para consumo", segundo a nota.