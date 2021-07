Galiza e Norte de Portugal: 12 mil trabalhadores transfronteiriços à espera de estatuto

© Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Por Ana Peixoto Fernandes 14 Julho, 2021 • 17:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Gabinete de Coordenação do Eures Transfronteiriço Norte de Portugal e Galiza divulgou hoje, numa reunião com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em Valença, que atualmente cerca de 12 mil pessoas daquela eurorregião atravessam a fronteira para trabalhar no país vizinho. No encontro, onde também participaram alguns trabalhadores, a governante reconheceu que os aspetos burocráticos continuam a constituir um dos entraves à mobilidade laboral nos territórios da raia, mas garantiu que os Governos de Portugal e Espanha estão a trabalhar em conjunto na resolução de problemas, nomeadamente, na criação do já anunciado estatuto do trabalhador transfronteiriço.

"Temos tido reuniões conjuntas com o Governo espanhol e naturalmente vão continuar estes trabalhos para termos brevemente. Não há um prazo, mas quando tivermos o próximo encontro com os ministros do Trabalho e da Segurança Social de Espanha, é para termos já um draft deste estatuto em cima da mesa", declarou aos jornalistas à margem da reunião, onde tomou conhecimento da realidade laboral transfronteiriça e da ação desenvolvida, nesse âmbito, pelo Gabinete de Coordenação do Eures Transfronteiriço Norte de Portugal e Galiza.

A Ana Mendes Godinho explicou que foram apresentados "os obstáculos" com que ainda se deparam os 7600 galegos e 4250 portugueses, que atravessam a fronteira para trabalhar. "O que é identificado muitas vezes é a própria dificuldade no reconhecimento do que é um trabalhador transfronteiriço, quando há questões associadas à mobilidade. E também dificuldade nos acesso a serviços de um lado e de outro da fronteira, quando não se tem alguns dos elementos que são exigidos no país. É preciso compatibilizar regimes diferentes", afirmou aquela governante, defendendo que "é necessário criar um conjunto de regras que simplifiquem a vida destes trabalhadores".

O geógrafo Luis Ulloa, que vive em Baiona na Galiza e trabalha em Valença desde janeiro deste ano, apelou, durante a reunião com a Ministra da tutela, a que o estatuto do trabalhador transfronteiriço não levante mais entraves a quem trabalha no país vizinho.

"Que esse estatuto não seja mais um trâmite, mas sim que ajude a ultrapassar a burocracia, porque os Governos têm é de ajudar as pessoas a fazer o seu trabalho e não tenha de se preocupar com outras coisas", defendeu, referindo que, como trabalhador transfronteiriço se tem debatido com sucessivos entraves de caráter burocrático. "É necessário que as administrações [dos dois países] façam o cruzamento de dados, de todo o tipo de dados, seja financeiros, da Segurança Social e da Saúde.

Por exemplo, eu recebia o subsídio de desemprego em Espanha, quando comecei a trabalhar em Portugal, mas apesar de ter tudo tratado cá, ainda continuei a recebê-lo durante vários meses", disse, concluindo: "A criação do estatuto pode ser importante desde que nos liberte dessa parte e nos permita trabalhar, sem esse tipo de preocupações".