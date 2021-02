Galiza oferece ajuda a Portugal no combate à Covid-19

© Tino Romano/EPA (arquivo)

O Presidente da Junta da Galiza, Alberto Nuñez Feijóo, confirmou esta sexta-feira ter disponibilizado ajuda a Portugal no combate à Covid-19. Camas, assistência hospitalar e profissionais de saúde serão disponibilizados no hospital Álvaro Cunqueiro, a principal unidade hospitalar de Vigo, caso o Governo português necessite.

Feijóo declarou que, face às notícias sobre a chegada de ajuda internacional a território português, tomou a iniciativa de contactar o embaixador luso em Espanha: "Informei que estamos à disposição em caso de necessidade de alguma ajuda. Imediatamente o coordenador da covid-19 entrou em contacto com a Conselho de Sanidade e acordaram de, nas próximas horas ou nos próximos dias, concretizar que tipo de ajuda necessitam", declarou o Presidente galego, adiantando: "Nós próprios, estivemos nos últimos dias a analisar a possibilidade de oferecer a Portugal camas e assistência hospitalar no hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo) a pacientes oriundos do Norte de Portugal, nomeadamente, das zonas de Caminha, Viana do Castelo, etc".

Indicou ainda que "uma vez que Portugal concretize o que necessita, daremos resposta de forma imediata o número de camas e de profissionais poremos à disposição do Governo português".

