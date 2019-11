Garcia de Orta deixa de ter urgências pediátricas noturnas

© DR

As urgências pediátricas do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vão deixar de estar abertas durante a noite, passando a funcionar apenas entre as 8h e as 20h. Aos fins de semana, as urgências funcionam das 10h às 22h.

A alteração ocorre a partir do dia 18 de novembro e, com ela, o Garcia de Orta deixa de ter urgências pediátricas entre as 20h e as 8h aos dias úteis. Passa, no entanto, a ter urgências pediátricas ao fim de semana, algo que não existiu nos últimos meses.

No âmbito do alargamento, as unidades de saúde da Amora, no Seixal, e da Rainha Dona Leonor, em Almada, vão passar a funcionar das 8h às 00h, nos dias de semana, e das 10h às 22h, no fim de semana.

O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Marta Temido, que esteve esta quinta-feira reunida com presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros.

"Vai estar aberta nos períodos em que tem maior procura, que são das 8h às 20h. O segundo período com maior procura é o das 20h às 24h", sendo que nesta última janela temporal o atendimento será feito nos centros de saúde.

Marta Temido reconhece que esta "não é uma prática corrente" e que a situação é "precipitada por uma carência de recursos humanos", mas garante que corresponde a um "reforço dos cuidados de saúde primários".

No período entre as 00h e as 8h, os utentes devem utilizar a Linha Saúde 24, através do 808 24 24 24, para que, em caso de situações urgentes, os doentes sejam socorridos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que deve assegurar o encaminhamento para outros hospitais.

Esta quinta-feira, a autarca de Almada tinha reconhecido que não podia sair "muito descansada" da reunião porque, no curto prazo, "não há uma solução imediata" para a situação no Garcia de Orta.

A ministra da Saúde, Marta Temido, comunicou quais os esforços que têm sido feitos para contratar novos profissionais, mas a autarca considerou que, "para um hospital tão fundamental como o Garcia de Orta, é insuficiente".

A falta de pediatras no Garcia de Orta afeta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 profissionais e, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, nem o lançamento de concursos foi suficiente para colmatar a carência porque "ninguém concorreu".

Atualmente, trabalham 28 médicos no serviço de pediatria, dos quais só sete fazem urgência e apenas quatro podem fazer noites porque têm menos do que 55 anos.

Em 26 de outubro, o presidente do Hospital Garcia de Orta informou que a urgência pediátrica deve normalizar "daqui a seis meses", depois do lançamento de um novo concurso e do preenchimento das três vagas por contratação direta, autorizadas pelo Ministério da Saúde.