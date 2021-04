General responsável pelo SIRESP demite-se

© Pedro Rocha / Global Imagens

Por Carolina Rico 15 Abril, 2021 • 13:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O general Manuel Couto, nomeado há pouco mais de um ano para liderar o SIRESP (Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal), renunciou ao cargo,

Segundo avança o Diário de Notícias esta quinta-feira, ​​​​​​​foram invocadas "razões pessoais" para justificar a saída, que deverá ocorrer no final de abril.

Contactado pela TSF, o ministério da Administração Interna, não adianta, para já, quaisquer informações.

Na passada quarta-feira, Alexandre Fonseca, CEO da Altice, empresa que assegura a manutenção deste sistema de comunicações, alertou que o contrato em vigor termina a 30 de junho, pelo que o funcionamento do SIRESP pode estar em causa em plena época de incêndios.

"Não temos qualquer tipo de contacto por parte do SIRESP", afirmou Alexandre Fonseca, em entrevista à Lusa e ao Diário de Notícias. "Neste momento, com esta curta já distância, dois meses e meio, com um contrato desta complexidade, com os meios técnicos e humanos que envolve, eu diria que já estamos em cima da hora."

"Do que depende da Altice Portugal, a mim parece-me que o SIRESP vai acabar no dia 30 de junho de 2021 [último dia do contrato]", uma vez que não há "de facto em cima da mesa uma perspetiva de continuidade, de negociações contratuais", considerou.

Há um ano, quando tomou posse, o general logo terá alertado para este assunto e, segundo apurou o Diário De Notícias, em março último foi apresentado um memorando com o reforço desse alerta por parte de Manuel Couto.

O Estado português adquiriu 100% do SIRESP em 2019 e em janeiro de 2020 o Manuel Couto foi nomeado presidente do conselho de administração.

Segundo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana desde 2014, Manuel Couto foi condecorado por Eduardo Cabrita em 2018 com Medalha Militar de Serviços Distintos. Na altura, o ministro sublinhou "a dimensão humana e a carreira militar brilhante, ao serviço dos portugueses".

Notícia em atualização