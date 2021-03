GNR acaba com festa ilegal em moradia com 50 pessoas em Loulé

© Miguel Pereira da Silva/Global Imagens (arquivo)

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Faro, através do Destacamento Territorial de Loulé, acabou com uma festa ilegal com 50 pessoas, este domingo, na localidade de Cerro de Alfeição, concelho de Loulé. As pessoas envolvidas tinham idades compreendidas entre os 19 e os 45 anos.

"Na sequência de uma denúncia de ruído, os militares da Guarda foram alertados, por volta das 09h15 de ontem, dia 14 de março, que estava a decorrer uma festa ilegal no interior de uma moradia. Após se terem deslocado de imediato para o local, foi possível constatar que a festa ainda estava a decorrer, estando alguns dos indivíduos no exterior da casa", lê-se num comunicado emitido pela GNR.

As autoridades deram ordem para terminar a festa e os ocupantes da moradia acataram e abandonaram o local. Os envolvidos foram identificados por violação do dever geral de recolhimento obrigatório.

Segundo a nota, foram também "elaborados os respetivos autos de contraordenação, tendo ainda sido remetido um auto de notícia ao Tribunal Judicial de Loulé".

