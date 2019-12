GNR apreende armas e 263 munições. Um homem foi detido

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Por Carolina Rico 04 Dezembro, 2019 • 11:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial da Póvoa de Varzim, apreendeu esta terça-feira quatro armas e 263 munições e deteve um homem pela prática do crime de posse de arma proibida.

O suspeito de 37 anos terá ameaçado de morte o vizinho, um homem de 40 anos, na sequência de uma desavença entre ambos. A denúncia desta ameaça com recurso a arma de fogo motivou um mandado de busca domiciliária.

Foram apreendias duas caçadeiras; uma carabina; uma pistola; 263 munições; uma máquina manual de carregamento de cartuchos; uma embalagem de fulminantes; três recipientes com pólvora e três peças de cordão lento para fabrico de engenhos explosivos.

© GNR

Em declarações à TSF, o capitão Tiago Pacheco, comandante do destacamento da GNR de Matosinhos, admite que "não é normal" encontrar este tipo de armamento em buscas domiciliárias.

Não é habitual apreender tantas munições nem artigos proibidos, como fios explosivos 00:00 00:00

O detido vai ser presente esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Matosinhos, para aplicação das medidas de coação.