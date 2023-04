GNR apreende mais de 2000 quilos de amêijoa-japonesa ilegal em Alcochete

© Nuno Brites/Arquivo Global Imagens

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu na quinta-feira mais de 2000 quilos de amêijoa-japonesa apanhada de forma ilegal na zona de Alcochete, anunciou hoje aquela força policial, em comunicado.

O Comando Territorial de Setúbal da GNR, através do Destacamento Territorial do Montijo, apreendeu 2095 quilos de amêijoa-japonesa, durante uma ação de fiscalização à apanha de bivalves, no dia 06 de abril, no concelho de Alcochete.

No âmbito dessa ação, os militares da GNR abordaram três veículos que transportavam os bivalves em situação irregular e identificaram os condutores, três homens com idades entre os 37 e os 41 anos, que foram autuados por transportarem amêijoa "sem documento de registo de moluscos bivalves vivos, equinodermes e tunicados".

Segundo a GNR, estas ações visam sensibilizar e reprimir a apanha ilegal destes bivalves no concelho de Alcochete, uma vez que a captura, o depósito e a expedição deste tipo de bivalves, sem que sejam sujeitos a depuração ou ao controlo higiossanitário, pode colocar em causa a saúde pública, se forem introduzidas na cadeia do consumo, devido à possível contaminação com toxinas.

Por isso, o documento comprovativo da origem é fundamental para garantir a rastreabilidade dos bivalves, mas também evitar que possam ser comercializados, acrescenta a nota.