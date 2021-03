GNR de Rio Maior põe fim a convívio ilegal com oito pessoas

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Rio Maior, anunciou este domingo que pôs fim a um convívio ilegal, que reunia oito pessoas, numa casa alugada.

Segundo uma nota de imprensa, a GNR refere que no convívio ilegal, que decorreu este sábado na localidade de Casais da Atagueda, no concelho de Rio Maior, estavam oito pessoas com idades entre os 15 e os 31 anos.

A intervenção dos militares ocorreu na sequência de uma denúncia, que informava que "estaria a decorrer um convívio com diversas pessoas numa propriedade alugada".

Ao deslocarem-se de imediato ao local, os militares constataram que estava a "decorrer um ajuntamento de pessoas não autorizado".

Foram identificadas oito pessoas que se encontravam deslocadas do seu concelho de origem.

Fonte da GNR de Santarém disse à Lusa que foram elaborados 14 autos de contraordenação pelo incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e violação da limitação de circulação entre concelhos.

O menor não foi alvo de contraordenação, referiu a mesma fonte.

