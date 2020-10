GNR detém homem por cultivo e tráfico de estupefacientes em Castelo Branco

© Pixabay

Um homem de 38 anos foi detido na localidade de Sarzedas, concelho e distrito de Castelo Branco, por cultivo e tráfico de estupefacientes, anunciou hoje a GNR.

Na sequência de uma investigação efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Castelo Branco, a GNR apreendeu 17 plantas de canábis, 70 doses de liamba, 3.685 comprimidos, três estufas, uma balança digital e diversos objetos utilizados no cultivo, nomeadamente vasos, ferramentas agrícolas, substratos e fertilizantes.

Segundo a nota de imprensa enviada à agência Lusa, o homem de 38 anos foi detido na terça-feira por militares do Comando Territorial de Castelo Branco, por cultivo e tráfico de estupefacientes.

"No âmbito de uma investigação para apurar a existência de estufas de cultivo de canábis, os militares localizaram o terreno onde as plantas se encontravam, tendo abordado o suspeito no exato momento em que procedia à sua rega e tratamento", lê-se na nota.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Castelo Branco na terça-feira, ficando com termo de identidade e residência.