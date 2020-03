GNR detém oito pessoas ao abrigo do estado de emergência

A GNR recorda que as medidas de contenção e isolamento podem salvar vidas, © Estela Silva/LUSA

A GNR deteve oito pessoas, três das quais pelo crime de desobediência e duas por ofensas à integridade física, desde a entrada em vigor do estado de emergência e até às 08h00 desta segunda-feira em todo o país.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana refere que está a realizar uma operação que visa o controlo, fiscalização e vigilância das medidas impostas pelo estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, que entrou em vigor às 00h00 de domingo.

A GNR avança que uma mulher de 53 anos foi detida no concelho de Ovar pelo crime de desobediência por ter atravessado a cerca sanitária, tendo sido notificada para ser presente no Tribunal Judicial de Ovar.

Em Vila Nova de Gaia, foi detida em flagrante delito uma mulher de 40 anos pelo crime de desobediência ao cumprimento do período de isolamento profilático. A GNR não esclarece se a mulher estava doente ou em vigilância.

De acordo com a GNR, esta mulher, sem antecedentes criminais, foi constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência (TIR) com obrigação de permanência no domicílio.



No distrito de Faro, em Lagoa, dois homens de 21 anos foram detidos pelo crime de ofensa à integridade física qualificada, uma vez que estavam em violação do dever geral de recolhimento imposto pelo estado de emergência em curso. Estes dois homens foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência (TIR).

No concelho de Marinha Grande, em Leiria, a GNR deteve um homem de 44 anos pelo crime de desobediência, tendo sido constituído arguido e sujeito a TIR.

A mesma força de segurança deteve também dois homens, de 29 e 38 anos, na freguesia de Fernão Ferro, distrito de Setúbal, um pelo crime de condução sob a influência do álcool e outro por posse ilegal de arma. Os detidos encontravam-se ainda em violação do dever geral de recolhimento imposto pelo estado de emergência em curso, e foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

No concelho de Cinfães, no distrito de Viseu, a GNR deteve um homem de 49 anos por resistência e coação sobre funcionário que também estava a violar o dever geral de recolhimento imposto pelo estado de emergência.

No comunicado, a GNR recorda que as medidas de contenção e isolamento podem salvar vidas, sendo o seu objetivo atrasar o mais possível a propagação do vírus, de forma a manter os hospitais com capacidade de resposta.

A Guarda Nacional Republicana apela à consciência cívica dos cidadãos para permanecer em recolhimento no seu domicílio.

As medidas impostas pelo estado de emergência estão a ser fiscalizadas pelas forças e serviços de segurança.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, há 23 mortes e mais de duas mil infeções confirmadas.

