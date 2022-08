GNR deteve 19 pessoas e apreendeu centenas de doses de droga durante o Sudoeste

Festivaleiros à chegada para o Festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, Odemira, 02 de agosto de 2022. São milhares os festivaleiros, uns pela primeira vez, outros já repetentes, que por estes dias rumam até à Zambujeira do Mar, em Odemira (Beja), para momentos de convívio e música no regresso do Festival Sudoeste ao litoral alentejano. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022). TIAGO CANHOTO/LUSA

