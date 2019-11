GNR deteve 49 pessoas em 12 horas, a maioria por condução sob efeito de álcool

© José Carmo/Global Imagens

A GNR deteve 49 pessoas, a maioria por condução sob efeito do álcool (31), entre as 20h00 de sábado e as 08h00 deste domingo em operações efetuadas para fiscalização rodoviária e prevenção e combate à criminalidade.

Segundo adianta a GNR, durante as ações, desenvolvidas em todo o país, foram ainda detidas oito pessoas por condução sem habilitação legal, duas por tráfico de droga e duas por posse de arma proibida. Em matéria de apreensões, a GNR confiscou 24 doses de MDMA, duas armas brancas e 2.975 euros em numerário.

Quanto ao trânsito, a GNR detetou 541 infrações, das quais se destacam 314 por excesso de velocidade e 71 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei. Foram também detetadas 42 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória, 24 por infrações relacionadas com iluminação e sinalização e 19 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Registadas foram igualmente 12 infrações por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e cinco por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças. No capítulo da sinistralidade rodoviária, a GNR contabilizou 31 acidentes e dois feridos ligeiros.