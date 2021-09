Por Ana António 02 Setembro, 2021 • 18:21 Partilhar este artigo Facebook

Durante pouco mais de um minuto, o vídeo apresenta imagens captadas nas estradas portuguesas que mostram comportamentos de risco adotados por automobilistas e motociclistas, que levam a cenários de quase acidente.

Em 2020 morreram nas estradas portuguesas 390 pessoas, segundo a Pordata, um número ainda assim abaixo da média dos anos anteriores.

"Para todos aqueles que utilizam as estradas portuguesas, aconselhamos prudência, evitando perigos e riscos desnecessários, adotando uma condução defensiva, de forma a que chegue em segurança. Seja responsável, conduza com prudência e ajude-nos a combater a sinistralidade rodoviária!" - pode ler-se ainda no post na conta de Instagram da GNR, que conta já com mais de 40 mil visualizações.