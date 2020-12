GNR e PSP desentendem-se durante transporte de vacinas. MAI abre inquérito

O ministro Eduardo Cabrita © José Sena Goulão/Lusa

O ministro da Administração Interna ordenou à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) a abertura urgente de um inquérito ao incidente entre PSP e GNR.

Agentes da Polícia de Segurança Pública de Évora terão, alegadamente, bloqueado a saída de uma viatura de transporte de vacinas de Covid-19 que estava a ser escoltada desde Coimbra por militares da GNR.

O bloqueio terá acontecido depois da entrega da primeira remessa de vacinas no hospital de Évora e antes de a viatura poder seguir rumo ao Baixo Alentejo e ao Algarve.

Perante o sucedido, o ministro Eduardo Cabrita, para além da abertura do inquérito, solicitou ainda à secretária-geral do Sistema de Segurança Interna informação sobre as regras de acompanhamento e coordenação de trânsito definidas para este tipo de operações de distribuição.