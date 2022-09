GNR efetuou 448 detenções em flagrante, 208 por condução sob efeito do álcool

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens (arquivo)

A GNR efetuou 448 detenções em flagrante delito no espaço de uma semana, incluindo 208 por condução sob o efeito do álcool, 39 por tráfico de droga e dois por incêndio florestal, divulgou este sábado a força de segurança.

Na sua atividade operacional semanal, entre 26 de agosto e 01 de setembro, a GNR procedeu ainda a detenções em flagrante delito por condução sem habilitação legal (80), furto e roubo (28), violência doméstica (16) e posse ilegal de armas (10).

Em igual período, a GNR diz ter apreendido 1.115 doses de haxixe, 298 doses de liamba, 295 comprimidos de MDMA, 210 doses de cocaína, 172 doses de heroína, 28 armas de fogo e 14 veículos.

Em relação à fiscalização do trânsito, a GNR detetou 7.026 infrações, com destaque para 3.938 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 2.138 excessos de velocidade e 410 por falta de inspeção periódica obrigatória.

Detetou ainda 260 infrações por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 208 infrações relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 191 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 153 por falta de seguro de responsabilidade civil e 219 relacionadas com tacógrafos.

Esta atividade operacional da GNR, em todo o território nacional, visou não só a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional.