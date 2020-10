GNR encerra em Felgueiras estabelecimento de diversão noturna com 108 pessoas

Operação policial ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização para cumprimento das normas © Igor Martins/Global Imagens

A GNR encerrou na sexta-feira um estabelecimento de diversão noturna na localidade de Pombeiro, concelho de Felgueiras, no distrito do Porto, por funcionar com música ao vivo, reunindo 108 pessoas, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a GNR refere que a operação policial ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização para cumprimento das normas referentes à pandemia de Covid-19.

A autoridade policial acrescenta que foram detidos dois homens, de 36 e 49 anos, pelos crimes de desobediência e condução sob o efeito do álcool, respetivamente.

Os militares registaram várias contraordenações, por incumprimento às medidas impostas pela situação de calamidade. A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Porto.

Os detidos foram constituídos arguidos e o proprietário do estabelecimento de diversão noturna, de 46 anos, foi identificado.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2198 pessoas dos 101.860 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

